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Тихое нападение: Нибиру убьет людей за 18 часов
Фото: pixabay.com
Конспирологи уже давно полагают, что внеземная цивилизация хочет сделать Землю своим новым пристанищем, так как планета Х исчерпала все свои ресурсы для нормальной жизни. Недавно ученые смогли найти этому доказательство, расшифровав загадочные сигналы из космоса. Через три дня, то есть 23 февраля, Нибиру, которая уже давно находится в пределах Солнечной системы, приблизится на максимальное расстояние к нашей планете, чтобы сбросить на материки и океаны бактериальное оружие. Контакт с ним убьет любого за 18 часов. А эти опасные микроорганизмы самоликвидируются после того, как умрет последний человек.
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Специалисты наконец смогли узнать тайный план жителей "Звезды смерти".
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