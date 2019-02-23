Тихое нападение: Нибиру убьет людей за 18 часов

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Конспирологи уже давно полагают, что внеземная цивилизация хочет сделать Землю своим новым пристанищем, так как планета Х исчерпала все свои ресурсы для нормальной жизни. Недавно ученые смогли найти этому доказательство, расшифровав загадочные сигналы из космоса. Через три дня, то есть 23 февраля, Нибиру, которая уже давно находится в пределах Солнечной системы, приблизится на максимальное расстояние к нашей планете, чтобы сбросить на материки и океаны бактериальное оружие. Контакт с ним убьет любого за 18 часов. А эти опасные микроорганизмы самоликвидируются после того, как умрет последний человек.Какпортал VistaNews, ученые в срочном порядке создают антидоты, надеясь, что хоть один из них сможет спасти человечество. Ситуация усугубляется тем, что у исследователей нет материала этого оружия, которое могло бы им помочь. При этом инопланетяне уверены, что произвести противоядие невозможно.