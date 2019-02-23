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Кривко завоевала серебро в гонке преследования на ЧЕ в "Раубичах"

24.02.2019 14:10 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в спорткомплексе "Раубичи".

Спортсменка допустила один промах и отстала от победительницы – россиянки Екатерины  Юрловой-Перхт на 37,5 секунд.

Третье место у немки Надин Хорхлер (+49,4, один промах).

Елена Кручинкина финишировала 23-й, Динара Алимбекова - 24-й, Дарья Юркевич - 28-й, Ирина Кручинкина - 46-й.

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в спорткомплексе "Раубичи". Спортсменка...
 
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