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Кривко завоевала серебро в гонке преследования на ЧЕ в "Раубичах"
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в спорткомплексе "Раубичи".
Спортсменка допустила один промах и отстала от победительницы – россиянки Екатерины Юрловой-Перхт на 37,5 секунд.
Третье место у немки Надин Хорхлер (+49,4, один промах).
Елена Кручинкина финишировала 23-й, Динара Алимбекова - 24-й, Дарья Юркевич - 28-й, Ирина Кручинкина - 46-й.
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в спорткомплексе "Раубичи". Спортсменка...
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