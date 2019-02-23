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В Санкт-Петербурге водитель на иномарке сбил пятерых пешеходов. Подозреваемый задержан
Новости России. В ночь на 24 февраля в Санкт-Петербурге нетрезвый водитель на иномарке сбил пятерых пешеходов. Мужчина задержан.
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В результате наезда погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, ещё три человека были госпитализированы.
Как
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый задержан. Установлено, что фигурант был лишён водительских прав в ноябре 2018 года.
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Новости России. В ночь на 24 февраля в Санкт-Петербурге нетрезвый водитель на иномарке сбил пятерых пешеходов. Мужчина задержан. По информации ГУ МВД России по...
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