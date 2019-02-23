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В Молдове проходят парламентские выборы

24.02.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Новости Молдовы. Граждане Молдовы 24 февраля выбирают новый парламент. Впервые – по смешанной избирательной системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове проходят парламентские выборы

Это значит, что часть депутатов выберут по партийным спискам, другую – по одномандатным округам. Итоги парламентских выборов определят не только внешнеполитическое направление развития Молдовы на ближайшие четыре года, но и ситуацию в целом – безопасность в регионе, социальную активность жителей страны.

В Молдове проходят парламентские выборы

Всего в парламент будет избран 101 депутат.

В Молдове проходят парламентские выборы

По данным ЦИК, участие принимают 15 политических партий. В общей сложности, за мандаты народных избранников борются около тысячи человек. Порог явки избирателей теперь отсутствует, так что выборы в любом случае признают состоявшимися.

В Молдове проходят парламентские выборы

В Молдове проходят парламентские выборы
 
 
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Новости Молдовы. Граждане Молдовы 24 февраля выбирают новый парламент. Впервые – по смешанной избирательной системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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