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Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается большой биатлонный праздник. 24 февраля заключительный соревновательный день чемпионата Европы.
Гонку преследования уже завершили мужчины, теперь за медали борются женщины. Корреспондент СТВ Наталья Федорцова наблюдала за гонкой.
Наталья Федорцова, СТВ:
Сергей Бочарников, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:
Сегодня заключительный день соревнований, и трибуны по-прежнему заполнены болельщиками. Всем все очень нравится.
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается большой биатлонный праздник. 24 февраля заключительный соревновательный день чемпионата Европы. Гонку преследования...
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