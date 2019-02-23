ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

24.02.2019 15:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается большой биатлонный праздник. 24 февраля заключительный соревновательный день чемпионата Европы.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

Гонку преследования уже завершили мужчины, теперь за медали борются женщины. Корреспондент СТВ Наталья Федорцова наблюдала за гонкой.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

Наталья Федорцова, СТВ:
Уже успела завершиться мужская гонка преследования. И первое место ожидаемо занял победитель спринтерской гонки норвежец Тарьей Бё. На втором месте расположился россиянин Матвей Елисеев. А вот за третье место была действительно ожесточенная борьба, в которой участвовал наш белорусский биатлонист Сергей Бочарников. Но, увы, своему конкуренту из Норвегии он проиграл 10 секунд, и поэтому расположился на 4-ом месте. Но в целом наши белорусские биатлонисты остались гонкой довольны.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

Сергей Бочарников, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Гонка прошла достаточно хорошо. Не хватило сил на финишный круг. Но я доволен своим выступлением, своей стрельбой. Это хорошая подготовка к чемпионату мира.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:
Чемпионат принес много положительных эмоций, положительных моментов. Мне здесь нравится. В «Раубичах» большая аудитория поддержки. Мне не хочется, чтобы заканчивался этот чемпионат. Я бы бегал до конца сезона при такой поддержке.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

Сегодня заключительный день соревнований, и трибуны по-прежнему заполнены болельщиками. Всем все очень нравится.
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается большой биатлонный праздник. 24 февраля заключительный соревновательный день чемпионата Европы. Гонку преследования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевчане потребовали встречи с министром здравоохранения из-за «Омск Карбона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика