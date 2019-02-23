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В Бресте неизвестные языком плаката призывают остановить стройку "на костях"
24.02.2019 16:42 —
Разное
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Виртуальный Брест
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В Бресте неизвестные языком плаката призывают остановить стройку "на костях"
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