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Противники строительства аккумуляторного завода прошли по центру Бреста
24.02.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Встреча противников строительства аккумуляторного завода в Бресте 24 февраля закончилась очередной «прогулкой» по центру города. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
Фото: Скрин-шот видео
Противники строительства предприятия собрались на площади Ленина около 12.00. Как
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Встреча противников строительства аккумуляторного завода в Бресте 24 февраля закончилась очередной «прогулкой» по центру города. Об этом сообщил TUT.BY...
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