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Противники строительства аккумуляторного завода прошли по центру Бреста

24.02.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Встреча противников строительства аккумуляторного завода в Бресте 24 февраля закончилась очередной «прогулкой» по центру города. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63786.php

Противники строительства аккумуляторного завода прошли по центру Бреста

Фото: Скрин-шот видео


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63786.php

Противники строительства аккумуляторного завода прошли по центру Бреста

Противники строительства предприятия собрались на площади Ленина около 12.00. Как передает БелаПАН со ссылкой на правозащитников, в 12.40 на площади присутствовало около 150 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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  Встреча противников строительства аккумуляторного завода в Бресте 24 февраля закончилась очередной «прогулкой» по центру города. Об этом сообщил TUT.BY...
 
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