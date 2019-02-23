Противники строительства аккумуляторного завода прошли по центру Бреста

Встреча противников строительства аккумуляторного завода в Бресте 24 февраля закончилась очередной «прогулкой» по центру города. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.



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Противники строительства предприятия собрались на площади Ленина около 12.00. Как передает БелаПАН со ссылкой на правозащитников, в 12.40 на площади присутствовало около 150 человек.