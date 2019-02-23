|
В Пинске строят новый детский сад на 240 мест
24.02.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Его откроют в середине года, планируют построить ещё несколько.
Детский сад в «Радужном» скоро введут в строй
В микрорайоне «Радужный» в середине 2019 года будет введён в эксплуатацию детский сад на 240 мест, он возводится за средства областного бюджета.
В микрорайоне «Козляковичи», на территории бывшего льнозавода, будет многоэтажная жилая застройка. Также там предусмотрено строительство детского сада-школы на 400 учащихся. Планируется, что этот проект будет реализован в течение 3-4 лет.
В микрорайоне «Загорский» заканчивается жилая застройка, там появятся торговые объекты шаговой доступности. И в этом месте так же проектным решением предусмотрено строительство школы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его откроют в середине года, планируют построить ещё несколько. Детский сад в «Радужном» скоро введут в строй В микрорайоне «Радужный» в середине 2019 года будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)