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В Пинске строят новый детский сад на 240 мест

24.02.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Его откроют в середине года, планируют построить ещё несколько.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63785.php

В Пинске строят новый детский сад на 240 мест

Детский сад в «Радужном» скоро введут в строй

В микрорайоне «Радужный» в середине 2019 года будет введён в эксплуатацию детский сад на 240 мест, он возводится за средства областного бюджета.

В микрорайоне «Козляковичи», на территории бывшего льнозавода, будет многоэтажная жилая застройка. Также там предусмотрено строительство детского сада-школы на 400 учащихся. Планируется, что этот проект будет реализован в течение 3-4 лет.

В микрорайоне «Загорский» заканчивается жилая застройка, там появятся торговые объекты шаговой доступности. И в этом месте так же проектным решением предусмотрено строительство школы.

 
 
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  Его откроют в середине года, планируют построить ещё несколько. Детский сад в «Радужном» скоро введут в строй В микрорайоне «Радужный» в середине 2019 года будет...
 
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