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Первенство по настольному теннису среди мужчин ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»

24.02.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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22 февраля на базе учреждения «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» состоялось первенство по настольному теннису среди мужчин ГЛХУ «Костюковичский лесхоз». Несмотря на то, что участниками турнира стало немного людей, все показали себя с сильной стороны, провели время с пользой и получили море положительных эмоций. Места распределились следующим образом: 1 место – Москаленко Михаил, 2 место – Прудников Денис и 3 место – Рытиков Александр. Все игроки поощрительными призами.Первенство по настольному теннису среди мужчин ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»

Первенство по настольному теннису среди мужчин ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»

Первенство по настольному теннису среди мужчин ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»

 
 
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22 февраля на базе учреждения «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» состоялось первенство по настольному теннису среди...
 
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