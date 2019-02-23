22 февраля на базе учреждения «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» состоялось первенство по настольному теннису среди мужчин ГЛХУ «Костюковичский лесхоз». Несмотря на то, что участниками турнира стало немного людей, все показали себя с сильной стороны, провели время с пользой и получили море положительных эмоций. Места распределились следующим образом: 1 место – Москаленко Михаил, 2 место – Прудников Денис и 3 место – Рытиков Александр. Все игроки поощрительными призами.









