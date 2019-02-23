Топовый ноутбук Huawei MateBook X Pro New представлен официально

Первым анонсом на пресс-конференции Huawei на выставке MWC-2019 стал обновленный ноутбук Huawei MateBook X Pro New, который будет продаваться в белом и черном цветах.





Главная особенность ноутбука в сравнении с предыдущей моделью — удвоенная скорость Wi-Fi-соединения. Кроме того, процессоры обновили до Intel Core восьмого поколения (в частности, Core i7−8565U), а USB-C порты теперь поддерживают Thunderbolt 3.

Мощность графической подсистемы благодаря дискретной графике NVIDIA GeForce MX250 возросла в 3,5 раза. Ноутбук также может похвастаться четырьмя динамиками. Диагональ экрана — 13,9 дюйма, разрешение — 3000 на 2000 точек. Разблокировать лэптоп можно через сканер отпечатков пальцев.

Фирменная технология OneHop позволяет передавать фотографии и видео со смартфона на ноутбук, поднеся его к клавиатуре справа от тачпада. Кроме того, OneHop делает общим для смартфона и ноутбука буфер обмена (Ctrl+C на компьютере. Paste на смартфоне), пишет mobiletelefon.ru.