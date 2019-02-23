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Советник Трампа поставил армии Венесуэлы ультиматум

24.02.2019 16:31 — Разное | Ежедневник  
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Советник Трампа поставил армии Венесуэлы ультиматум

Перед армией Венесуэлы стоит выбор: перейти на сторону оппозиции или столкнуться с изоляцией, заявил советник американского президента Джон Болтон.

Новые санкции могут быть объявлены уже на следующей неделе.

Венесуэла может столкнуться с новыми санкциями, если ее военные не «примут сторону демократии», написал в своем Twitter советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи, или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией», - написал Болтон.

К твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters. Агентство со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля, ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.

Доставку гуманитарной помощи к границам Венесуэлы организовывает оппозиция, возглавляемая самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо. Официальные власти Венесуэлы называют действия оппозиции провокацией, обвиняя США и своих противников в попытках доставить в страну оружие под видом гумпомощи. Грузы в Венесуэлу оппозиция пытается доставить через границу Колумбии и Венесуэлы, пишет РБК.

 
 
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Перед армией Венесуэлы стоит выбор: перейти на сторону оппозиции или столкнуться с изоляцией, заявил советник американского президента Джон Болтон.
 
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