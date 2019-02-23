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Впервые в истории. Иерархи католической церкви обсудили проблему священников-педофилов на конференции

24.02.2019 15:53 — Разное | Партизан  
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В Ватикане в воскресенье завершилась первая в истории встреча высших иерархов Римско-католической церкви, посвящённая борьбе с сексуальным насилием по отношению к детям со стороны священников.



Папа Римский Франциск в своём выступлении заявил, что это явление должно быть "стёрто с лица земли", и пообещал, что церковь удвоит свои усилия, направленные на искоренение домогательств к детям в своих рядах. Франциск признал, что в прошлом действия священников нередко покрывались их руководством, и пообещал, что это не повторится, передает "Радио Свобода".

О конкретных мерах, которые будут приняты, Франциск не сказал. Он также подчеркнул, что домогательства к детям являются более широкой общественной проблемой, чем принято считать, и большая часть подобных случаев происходит не в церкви, а в семьях. Эти слова вызвали критику ряда комментаторов.


Активисты во время конференции требовали, в частности, внесения изменений в церковные правила, которые предусматривали бы лишение сана священников и епископов, которые были уличены в домогательствах или же помогали скрывать их. Решения об этом, однако, принято не было.

Папа Римский созвал конференцию, в которой участвовали около 200 епископов и других иерархов, после ряда скандалов, связанных с сексуальными домогательствами к детям со стороны священников в разных странах.

 
 
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В Ватикане в воскресенье завершилась первая в истории встреча высших иерархов Римско-католической церкви, посвящённая борьбе с сексуальным насилием по отношению...
 
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