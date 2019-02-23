Впервые в истории. Иерархи католической церкви обсудили проблему священников-педофилов на конференции









"Радио Свобода" . Папа Римский Франциск в своём выступлении заявил, что это явление должно быть "стёрто с лица земли", и пообещал, что церковь удвоит свои усилия, направленные на искоренение домогательств к детям в своих рядах. Франциск признал, что в прошлом действия священников нередко покрывались их руководством, и пообещал, что это не повторится, передает





О конкретных мерах, которые будут приняты, Франциск не сказал. Он также подчеркнул, что домогательства к детям являются более широкой общественной проблемой, чем принято считать, и большая часть подобных случаев происходит не в церкви, а в семьях. Эти слова вызвали критику ряда комментаторов.









Активисты во время конференции требовали, в частности, внесения изменений в церковные правила, которые предусматривали бы лишение сана священников и епископов, которые были уличены в домогательствах или же помогали скрывать их. Решения об этом, однако, принято не было.





Папа Римский созвал конференцию, в которой участвовали около 200 епископов и других иерархов, после ряда скандалов, связанных с сексуальными домогательствами к детям со стороны священников в разных странах.