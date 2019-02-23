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Ким Чен Ын отправился на бронепоезде во Вьетнам на встречу с Трампом

24.02.2019 15:48 — Разное | Партизан  
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Лидер КНДР Ким Чен Ын утром 23 февраля отправился во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом на бронированном поезде.


Фото: globallookpress.com

Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник; официально детали поездки Кима на саммит не разглашаются.

Киму придется преодолеть на поезде весь Китай с севера на юг. Протяженность пути превысит 4,5 тысячи километров. Саммит назначен на 27-28 февраля.

На первую встречу с президентом США в Сингапуре в 2018 году Ким Чен Ын прилетел на «боинге», который используется руководством Китая.


Бронированный поезд считается основным средством для поездок за границу для лидеров КНДР. Дед Ким Чен Ына Ким Ир Сен ездил на поезде в страны Восточной Европы. Ким Чен Ир неоднократно ездил на поезде в Россию.

 
 
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Лидер КНДР Ким Чен Ын утром 23 февраля отправился во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом на бронированном поезде.
 
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