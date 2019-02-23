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В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова

24.02.2019 15:39 — Разное | Партизан  
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Во многих городах России сегодня проходят акции памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре Москвы.

В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова
В столице России марш начался в 14.00. Его участники пройдут по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, почти до пересечения с Садовым кольцом. Акция согласована с властями, ее организаторами выступили движение «Солидарность», партии «Парнас» и «Яблоко», незарегистрированные Либертарианская партия, Партия 5 декабря, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и правозащитный центр «Мемориал».

Один из организаторов марша Илья Яшин говорил перед акцией памяти, что это «марш с политическими требованиями»: «Это марш оппозиции Владимиру Путину. Это марш за свободную, демократическую Россию». Первый марш памяти в Москве прошел через несколько дней после убийства политика в 2015 г.

Акция памяти Немцова сегодня проходит и в Санкт-Петербурге, где власти сначала отказали в ее проведении, но затем все же согласовали митинг на площади у Финляндского вокзала. В Ярославле (Немцов был депутатом Ярославской облдумы) пройдет пикет в сквере рядом с домом, где жил политик. В Нижнем Новгороде, где Немцов родился, проходят одиночные пикеты в его память. Традиционного марша памяти, который обычно проводился в Нижнем Новгороде, в этом году не будет, поскольку в центре города запретили публичные мероприятия, передает «Интерфакс». Кроме того, акции планируются в Чебоксарах, Перми, Саратове, Владимире, Казани, Воронеже и других городах. Памятные мероприятия запланированы и в некоторых зарубежных городах, например в Лондоне и Праге.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в 2015 г. на Большом Москворецком мосту. В 2017 г. за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев. Остальным фигурантам дела дали от 11 до 19 лет тюрьмы: Анзора Губашева приговорили к 19 годам колонии строго режима, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14, Хамзата Бахаева — к 11. Заказчики и организаторы убийства сотрудниками правоохранительных органов так и не были названы.

Семья Бориса Немцова считает, что следствие ничего не делает, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства, цитирует «Интерфакс» адвоката Ольгу Михайлову, которая представляет интересы дочери политика Жанны Немцовой. «За все это время, к сожалению, следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова. Конечно, это очень печально и складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания», — сказала адвокат. По ее словам, потерпевшим не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования: «На наше х тайство с просьбой ознакомить нас с ходом следствия нам отвечают, что ведется расследование и не мешайте работать. В рамках этого дела мы не знаем ничего, что производится, и происходят ли какие-то следственные действия, экспертизы». Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, а также его сообщников, сообщала ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.


 
 
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Во многих городах России сегодня проходят акции памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре Москвы.
 
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