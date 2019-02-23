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Погода на понедельник: сильный ветер и до +8
В ближайшие сутки, 25 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Обильных осадков синоптики не прогнозируют, лишь на востоке страны местами пройдет дождь и мокрый снег.
Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Ветер будет западный, северо-западный умеренный, днем местами сильный порывистый до 15-18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 тепла, днем будет 2-8 выше нуля, сообщает
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В ближайшие сутки, 25 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Обильных осадков синоптики не прогнозируют, лишь на востоке страны местами...
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