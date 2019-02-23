“У нас так: сверху — ракета, а снизу — лапти с кальсонами”

Российские ракеты, сделанные для Китая, "намокли" при перевозке морем в герметичных контейнерах, рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 23 февраля российская журналистка Юлия Латынина.





"Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал журналистам совершенно трагическую историю. Дело в том, что у России 2015 году был подписан контракт с Китаем на поставку комплексов С-400. И вот в исполнение контракта мы погрузили на судно "Никифор Бегичев" контейнеры с ракетами 40Н-6, сделанными для Китая. То есть, вот мы как раз поставили Китаю те самые волшебные ракеты, которые должны превращать чужие ракеты в скорлупки. И судно — надо же было такому случиться — попало в шторм в районе Северного моря, и ракеты намокли, по словам Чемезова, причем все сразу, несмотря на герметичные контейнеры, в которых они поставлялись. И надо же такому случиться, пришлось весь груз уничтожить. Так что теперь следующие ракеты будут не раньше конца 2020 года", – сказала Латынина.





18 февраля Чемезов заявил журналистам, что судно, которое везло новые ракеты для Китая, попало в шторм, поэтому "вынуждены были эти все ракеты уничтожить", сообщал "Интерфакс".





По словам Латыниной, "это поразительное утверждение возбуждает некоторые вопросы, например: как может намокнуть ракета, которая выпускается с завода в герметичных транспортно-пусковых контейнерах?"





"Самое разумное объяснение заключается в том, что никаких нет новых ракет, которые намокли, и что прекрасная история, которую нам рассказал Чемезов, является плагиатом известной истории про Ходжу Насреддина, который отдал железно на хранение, и потом ему сказали, что железо съели мыши. Вот мыши железо не ели, а ракеты не намокали. И вот я как-то думала, вдруг, если придет пора стрелять теми самыми "Цирконами" по Флориде, то тоже окажется, что их повезли из Химок, где их произвели, во Владивосток морем, по дороге они намокли… А так бы мы этой Флориде… так вломили!" – продолжила Латынина.





Она добавила, что "американские военные тоже умеют соображать, что к чему".





"Они, с одной стороны, слушают речь [президента России Владимира] Путина, а, с другой стороны, видят это происшествие с намокшими ракетами. И вообще, как говорила, у нас ракеты как царствие небесное. Они имеют то общее с царствием небесным, что их никто не видит. Вот их должны были увидеть китайцы, но они, по счастью, утопли. Так то из речи Путина мы могли понять, то будут бомбить не только Воронеж, но и Нью-Йорк. Но все-таки, учитывая историю про й, которые съели ракеты, бомбить только Воронеж. Так что у нас так: сверху — ракета, а снизу — лапти с кальсонами", – заявила Латынина.









20 февраля 2019 года во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия предусмотрит "асимметричные действия", в случае если США разместят ракеты в Европе за 10–12 минут летного времени до Москвы. "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", – сказал глава Кремля.





В этот день заместитель пресс-секретаря НАТО Пьер Казале заявил, что в Альянсе осуждают заявление Путина о возможном размещении в Европе новых ракет. "Угрозы взять на прицел союзников неприемлемы", – сказал он.



