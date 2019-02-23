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Могилевчане обвинили бездомных во вспышке туберкулеза

24.02.2019 15:13 — Разное | Партизан  
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Они ошиблись.

В газете «Вечерний Могилев» журналистка Галина Васильева рассказала о встревоженности жильцов дома №5 по ул. Симонова. Они обратились в издание с жалобой на то, что бездомные в их подъезде стали причиной вспышки туберкулеза.

— Слух о массовом распространении этого серьезного инфекционного заболевания обеспокоенные местные жители связали с лицами без определенного места жительства, которые в холодное время года устраивают в подъездах «ночлежку» и «распространяют заразу» среди граждан, — сообщил «ВМ».

Областной и зональный центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья опровергли эту информацию. Главный врач могилевского противотуберкулезного диспансера Виктор Воробьев заявил, что в указанном районе нет массового заражения туберкулезом.

— Наиболее распространенный путь передачи туберкулеза — воздушно-капельный. Для того чтобы произошло заражение, необходим тесный контакт с больным — не менее 3-4 часов пребывания в одном помещении, однако даже это не гарантирует заражения, — прокоментировала случай заведующая отделом эпидемиологии могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии Наталья Морозова.

 
Теги: Могилев
 
 
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