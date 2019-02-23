Могилевчане потребовали встречи с министром здравоохранения из-за «Омск Карбона»

Несколько десятков человек потребовали встречи с министром здравоохранения Валерием Малашко.





— В ноябре 2018 года южные окрестности Могилёва и Могилёвского района были засыпаны чёрной сажей в результате пробного пуска предприятия ИООО «Омск Карбон Могилёв». Для привлечения к ответственности виновных, были направлены коллективные обращения в различные государственные органы, — сообщил Андрей Бодилев.





По его информации, 25 января 2019 в сельский совет прибыли представители предприятия ИООО «Омск Карбон Могилёв», но на эту встречу многих пострадавших не допустили.





— Санитарный врач г. Могилёва в своём ответе сообщил, что он передал информацию о загрязнении в сельский совет, но эта информация была скрыта от населения, — уверен Бодилев.





По его мнению, до сих пор руководители предприятия и государственные служащие отказываются предоставить правдивую информацию о причинах загрязнения жилых домов продуктами деятельности предприятия и почему виновные не понесли наказание.





— Пострадавшие, включая детей, после этого выброса испытывают болезненное состояние дыхательных путей, но многие государственные служащие отказываются признать сам факт этого загрязнения, — возмущен активист.





Он собрал несколько десятков подписей, чтобы с жителями Могилева и жителями пострадавших районов встретился министр здравоохранения Валерий Малашко, который долгое время занимал пост заместителя председателя Могилевского облисполкома.





— Мы хотим выяснить, почему бездействуют органы государственной власти и санитарных служб, — пояснил Бодилев.





Такие же сообщения были разосланы генеральному прокурору и министру экономики. Под каждым из сообщений собрали 30 подписей.