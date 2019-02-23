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Могилевчане потребовали встречи с министром здравоохранения из-за «Омск Карбона»

24.02.2019 15:10 — Разное | Партизан  
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Валерий Малашко долгое время жил в Могилеве, поэтому должен понять могилевчан, уверены в инициативе «За здоровый Могилев».

Несколько десятков человек потребовали встречи с министром здравоохранения Валерием Малашко.

— В ноябре 2018 года южные окрестности Могилёва и Могилёвского района были засыпаны чёрной сажей в результате пробного пуска предприятия ИООО «Омск Карбон Могилёв».  Для привлечения к ответственности виновных, были направлены коллективные обращения в различные государственные органы, — сообщил Андрей Бодилев.

По его информации, 25 января 2019 в сельский совет прибыли представители предприятия ИООО «Омск Карбон Могилёв», но на эту встречу многих пострадавших не допустили.

— Санитарный врач г. Могилёва в своём ответе сообщил, что он передал информацию о загрязнении в сельский совет, но эта информация была скрыта от населения, — уверен Бодилев.

По его мнению, до сих пор руководители предприятия и государственные служащие отказываются предоставить правдивую информацию о причинах загрязнения жилых домов продуктами деятельности предприятия и почему виновные не понесли наказание.

— Пострадавшие, включая детей, после этого выброса испытывают болезненное состояние дыхательных путей, но  многие государственные служащие отказываются признать сам факт этого загрязнения, — возмущен активист.

Он собрал несколько десятков подписей, чтобы с жителями Могилева и жителями пострадавших районов встретился министр здравоохранения Валерий Малашко, который долгое время занимал пост заместителя председателя Могилевского облисполкома.

— Мы хотим выяснить, почему бездействуют органы государственной власти и санитарных служб, — пояснил Бодилев.

Такие же сообщения были разосланы генеральному прокурору и министру экономики. Под каждым из сообщений собрали 30 подписей.
 
Теги: Могилев
 
 
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Валерий Малашко долгое время жил в Могилеве, поэтому должен понять могилевчан, уверены в инициативе «За здоровый Могилев».
 
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