ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Демонтированные в Польше памятники советским солдатам пристроят под Брестом

24.02.2019 15:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Демонтированные в Польше памятники советским солдатам найдут пристанище под Брестом в поселке Мухавец. Спасением монументов коммунистической эпохи и их доставкой в ​​Беларусь через границу занялась руководитель местной фирмы "Лагуна" Наталья Ильницкая. Пока таких памятников только два, но через некоторое время сюда должны привезти другие монументы.


Фото: "Вечерний Брест"

Ильницкая объясняет это тем, что оскорбление и разрушение памятников "вызывает чувство горечи и боли у миллионов наших людей". Под впечатлением от новостей из Польши бизнесвумен решила создать в Мухавце "Аллею Памяти".


На сегодня в поселок привезли памятники, демонтированные в районе Белостока и под Ольштином. На очереди еще несколько памятников с Люблинщины. Все памятники перед установкой в ​​Муховце будут реставрированы, пишет "Вечерний Брест".

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демонтированные в Польше памятники советским солдатам найдут пристанище под Брестом в поселке Мухавец. Спасением монументов коммунистической эпохи и их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Складной флагман Huawei Mate X полностью рассекретили за час до презентации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика