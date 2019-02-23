|
Демонтированные в Польше памятники советским солдатам пристроят под Брестом
Демонтированные в Польше памятники советским солдатам найдут пристанище под Брестом в поселке Мухавец. Спасением монументов коммунистической эпохи и их доставкой в Беларусь через границу занялась руководитель местной фирмы "Лагуна" Наталья Ильницкая. Пока таких памятников только два, но через некоторое время сюда должны привезти другие монументы.
Фото: "Вечерний Брест"
Ильницкая объясняет это тем, что оскорбление и разрушение памятников "вызывает чувство горечи и боли у миллионов наших людей". Под впечатлением от новостей из Польши бизнесвумен решила создать в Мухавце "Аллею Памяти".
На сегодня в поселок привезли памятники, демонтированные в районе Белостока и под Ольштином. На очереди еще несколько памятников с Люблинщины. Все памятники перед установкой в Муховце будут реставрированы, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демонтированные в Польше памятники советским солдатам найдут пристанище под Брестом в поселке Мухавец. Спасением монументов коммунистической эпохи и их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)