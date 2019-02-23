Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Собор Александра Невского в Париже. Фото: Wikimedia Commons





В общем собрании архиепископии приняли участие более 200 священнослужителей и делегатов от мирян из разных стран Западной Европы (для журналистов оно было закрыто). На голосование вынесли только вопрос о роспуске (согласно указу Константинополя). Более 190 участников ассамблеи высказались за то, чтобы архиепископия продолжила свое существование, 15 — за роспуск и переход в грекоязычные митрополии Константинополя. Об этом русской службе RFI сообщил секретарь епархии Николай Лопухин.





Таким образом, речь идет о фактическом выходе русской архиепископии из подчинения Константинополю. Хотя окончательное решение о судьбе архиепископии не принято. На общем собрании выяснилось, что руководство архиепископии активно ведет переговоры с Русской православной церковью.





Кратко об истории вопроса





Русская архиепископия объединяет более сотни приходов в разных странах Западной Европы, в основном — во Франции. Епархии принадлежат, например, собор Александра Невского в Париже, храм святых Николая и Александра в Ницце, церковь на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. С 2016 года православную общину возглавляет архиепископ Иоанн Хариопольский (Реннето).





Архиепископия не относится к Русской православной церкви. Она ведет свою родословную от приходов, созданных русскими эмигрантами после революции 1917 года. В 1931 году Константинополь принял ее на временной основе в качестве своего экзархата — церковной области за пределами государства, в котором расположен патриархат.





С тех пор положение епархии несколько раз менялось. Наконец, в 1999 году, патриарх Варфоломей вернул ей статус экзархата — уже постоянного. Под покровительством Константинополя парижская епархия сохраняла относительную независимость, «русские традиции» и свои особенности, следуя наследию Поместного собора 1917–1918 годов.





Упразднение экзархата





27 ноября 2018 года, на фоне предоставления независимости украинской православной церкви, Константинополь решил отозвать дарованный 20 лет назад томос и упразднил свой русский экзархат. В Стамбуле уверяют, что решение чисто техническое — связанное с внутренней структурой патриархата.





Дело в том, что в Европе параллельно с русской архиепископией уже есть православные митрополии Константинополя: Галльская, Германская, Итальянская и так далее. Таким образом, по мнению Вселенского патриархата, возникает «непрактичное и неканоническое» дублирование юрисдикций. Поэтому патриарх Варфоломей не просто отозвал статус экзархата у русских приходов, но и предписал им «влиться» в местные грекоязычные митрополии Константинополя.





В Париже не скрывают своего разочарования решением патриарха Варфоломея, указывают, что оно даже не обсуждалось архиепископом Иоанном. Месяц назад русская архиепископия посетовала на давление со стороны Константинополя. На сайте епархии появилось коммюнике, в котором говорится, что многие священники и диаконы получили письмо от греческих митрополитов «с приказом прекратить поминовение архиепископа (Ионанна), присоединиться к духовенству греческой Митрополии, как будто приходы и общины Архиепископии уже входят в состав Митрополии, а также предоставить ему все требующиеся документы». Это в русской архиепископии сочли «вмешательством во внутреннюю жизнь» церковной организации, «незаконным как с точки зрения канонического, так и гражданского права».





Архиепископия несколько раз официально подчеркивала, что решать свою судьбу будет самостоятельно. «Патриархия, безусловно, вправе предоставлять или лишать Архиепископию статуса Экзархата; с другой стороны, Архиепископия в лице её суверенного уставного органа, Внеочередного Общего Собрания, самостоятельно принимает решение о своём роспуске», — подчеркивается в коммюнике от 8 февраля.





Что теперь ждет русские приходы в Западной Европе?





На ассамблее обсуждалась и дальнейшая судьба русских приходов. По словам Николая Лопухина, среди возможных сценариев перечислялись переход к РПЦ (этот вариант он отметил как основной из всех обсуждавшихся), к РПЦЗ (Русской православной церкви заграницей, воссоединившейся с Московским патриархатом в 2007 году) или к Румынской церкви.





Собеседники RFI, участвовавшие в ассамблее, рассказывают, что архиепископ Иоанн объявил делегатам о том, что уже ведет переговоры с Москвой. В РПЦ ранее заявляли о готовности взять архиепископию «под свое крыло».









Как сообщил диакон русской архиепископии и преподаватель византийской истории Хайфского университета Александр Занемонец, выяснилось, что «переговоры с РПЦ ведутся на достаточно высоком уровне, с документированной перепиской и протоколами переговоров». «Из встреч и переписок с официальными (!) представителями патриарха Кирилла следует, что гарантируется сохранение автономного статуса Архиепископии, самостоятельное избрание архиереев и самостоятельность приходов», — пишет он.





Однако речь пока не идет об официальном документе, который можно вынести на голосование, добавил Александр Занемонец. На обсуждение этого и других возможных сценариев может уйти несколько месяцев. Решение должно быть принято 2/3 голосов. Господин Занемонец цитирует архиепископа Иоанна, заявившего, что «архиепископия должна вернуться к своим истокам». «В случае запрета Владыка начинает поминать Русского патриарха», — продолжает диакон.





Такой расклад не удовлетворяет всех в бывшем экзархате. Не исключено, что некоторые приходы покинут архиепископию. К примеру, староста православной общины ACOR в Ницце (которая судится с Москвой) Алексей Оболенский категорически против перехода к РПЦ. «Москва у нас отобрала (Свято-Николаевский) собор. Теперь пытается отобрать храм (святых Николая и Александры), кладбище. Мы с ними судимся. Переходить к ним просто не можем», — говорил он в интервью RFI.





Церковный публицист русской архиепископии Даниил Струве напоминал в интервью RFI, что епархия всегда была сторонницей образования поместной (независимой) церкви во Франции, куда влились бы разные национальности. В истории русских приходов в Западной Европе уже был период, когда они были формально независимыми от любого патриархата (когда в 1965 году Константинополь под давлением Москвы упразднил русский экзархат). Однако господин Струве объясняет, что прежних возможностей уже нет — позиции Парижа в православном мире с тех пор ослабли. Он также уверен, что в составе РПЦ архиепископия не сможет сохранить свою независимость.