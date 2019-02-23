Официально: Huawei показала первый сгибающийся 5G-смартфон Mate X

Компания Huawei на выставке MWC 2019 в Барселоне официально представила свой первый сгибающийся смартфон — Mate X.





В отличие от недавно анонсированного Samsung Galaxy Fold , в Huawei Mate X один сгибающийся наружу дисплей, а не два отдельных. Соответственно, в сложенном состоянии устройство работает как телефон, а если раскрыть экран, то как планшетник. Ричард Ю, глава Huawei Consumer Business Group заявил, что на разработку Mate X ушло около трех лет.

Когда дисплей аппарата раскрыт, диагональ панели равняется восьми дюймам (2480×2200 точек, соотношение сторон 8:7.1). Кроме того, в таком режиме толщина корпуса гаджета не превышает 5,4 мм (в сложенном варианте — не более 11 мм). Mate X поддерживает установку сразу с двумя SIM-картами. Кроме того, устройство умеет работать не только в сетях 4G, но и 5G.

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