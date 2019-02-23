В Барселоне Huawei презентовал новый складной смартфон Mate X для 5G

24 февраля, Барселона /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентация нового складного смартфона Huawei Mate X для поколения связи 5G состоялась в Барселоне 24 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта наиболее ожидаемая мировая мобильная новинка - первый складной смартфон, который будет работать в стандарте 5G. Он обеспечит отличную скорость и маневренность работы, пообещали его разработчики.

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