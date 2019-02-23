ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барселоне Huawei презентовал новый складной смартфон Mate X для 5G

24.02.2019 16:56 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 февраля, Барселона /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентация нового складного смартфона Huawei Mate X для поколения связи 5G состоялась в Барселоне 24 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта наиболее ожидаемая мировая мобильная новинка - первый складной смартфон, который будет работать в стандарте 5G. Он обеспечит отличную скорость и маневренность работы, пообещали его разработчики.

/Будет дополнено/.-0-

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 февраля, Барселона /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентация нового складного смартфона Huawei Mate X для поколения связи 5G состоялась в Барселоне 24 февраля, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске строят новый детский сад на 240 мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика