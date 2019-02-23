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Трамп ожидает прогресса на встрече с Ким Чен Ыном в Ханое

24.02.2019 16:36 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ожидает по итогам второй личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжения прогресса, достигнутого на саммите в Сингапуре в прошлом году.

"Я отправлюсь в Ханой завтра рано утром на саммит с Ким Чен Ыном, где мы оба ждем продолжения прогресса, который мы достигли на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?" - написал он на своей странице в Twitter.

Он также высоко оценил усилия России и Китая в вопросе соблюдения международных санкций против КНДР на границе.

"Председатель КНР Си Цзиньпин очень помог поддержкой моей встречи с Ким Чен Ыном. Крупномасштабное ядерное оружие по соседству - это последнее, чего хотят в Китае. Также очень помогло (соблюдение - ИФ) санкций Китаем и Россией в районе границы (с КНДР - ИФ). Отличные отношения с председателем Кимом!" - написал Д.Трамп.

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу поездом отбыл из Пхеньяна в Ханой на второй северокорейско-американский саммит.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ожидает по итогам второй личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжения прогресса, достигнутого на...
 
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