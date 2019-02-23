Харьков поборется за проведение Суперкубка УЕФА-2021 с Минском, Белфастом и Хельсинки

Харьков официально стал одним из претендентов на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Прием заявок длился с октября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

На проведение Суперкубка УЕФА также претендуют Минск, Белфаст и Хельсинки.

На финал Лиги чемпионов 2021 года претендуют Мюнхен и Санкт-Петербург. На финал Лиги Европы 2021 года - Тбилиси и Севилья.

Города проведения финалов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2021 исполком УЕФА назовет 29 мая 2019 года, финала Лиги чемпионов-2021 - в сентябре 2019 года.