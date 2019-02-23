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«Надо было "растягивать" покупки на 2 месяца». Таможенники - про лимиты на посылки и платежи за превышение

24.02.2019 17:21 — Разное | Tut.by  
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Для белорусов с 1 января повысили беспошлинные лимиты на посылки из-за границы 200 евро в месяц. До изменений «потолок» составлял 22 евро, что доставляло немало неудобств для тех, кто пытался вписаться в нормы. «Необходимо было „растягивать“ свои покупки на 2 месяца: один месяц покупать и получать только один товар, чтобы не превысить месячные нормы пересылки товаров в 22 евро и 10 килограмм», — отмечают в Могилевской таможне. Специалисты приводят примеры, как сейчас белорусам начисляют пошлины за превышение лимитов на посылки из-за границы. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, лимиты на посылки из-за границы повысили с 22 евро и 10 килограмм до 200 евро и 31 килограмма. При этом стоимость одной пересылки по-прежнему не может превышать 22 евро, а вес — 10 килограмм.

«Необходимо было „растягивать“ свои покупки на 2 месяца: один месяц покупать и получать только один товар, чтобы не превысить месячные нормы пересылки товаров в 22 евро и 10 килограмм», — рассказывают про неудобствах, которые были до изменений, в Могилевской таможне.

При превышении лимитов — как разовых, так и месячных — нужно уплатить таможенные пошлины и налоги в 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения норм. К примеру, при пересылке столового набора стоимостью 20 евро и весом 12 килограмм, таможенная пошлина составит 8 евро (норма превышена на 2 килограмма, за каждый из которых нужно заплатить по 4 евро).

Если заказать в одном из зарубежных интернет-магазинов электрический чайник за 30 евро и весом в 2 килограмма, то придется заплатить таможенную пошлину в 2,4 евро (сумма превышения в 8 евро умножаем на 30%).

— Если же этим получателем в течение календарного месяца кроме чайника ранее были получены товары общей стоимостью, например, 180 евро и весом 20 килограмм, то в связи с тем, что превышены и месячная, и разовая нормы пересылки, таможенная пошлина за все товары, полученные в течение календарного месяца, составит 5,4 евро, — уточняют в Могилевской таможне.

То есть в таком случае придется заплатить пошлину как за превышение разового лимита (все те же 2,4 евро за электрический чайник), так и месячного (3 евро). Пошлины за превышения месячной нормы рассчитываются по такой формуле: от общей стоимости всех посылок, которые пришли за месяц, отнимается лимит в 200 евро. Полученная сумма умножается на 30%. Это и есть сумма пошлины за превышение месячных лимитов на посылки.

— В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС в случае наличия оснований полагать, что сведения о стоимости товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, недостоверные, таможенный орган вправе определять стоимость таких товаров на основании имеющейся в его распоряжении информации о цене на аналогичные товары, — отмечают представители Могилевской таможни.

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Специалисты приводят примеры, как сейчас белорусам начисляют пошлины за превышение лимитов на посылки из-за границы.
 
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