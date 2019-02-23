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На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается
Новости Беларуси. 23 февраля около половины двенадцатого ночи в Осиповичах произошёл пожар в жилом доме.
Как
Мужчина находился в бессознательном состоянии. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения».
Пламенем повреждено имущество в доме. Причина возгорания выясняется.
На неделе в Минске случился пожар в квартире по проспекту Любимова.
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Новости Беларуси. 23 февраля около половины двенадцатого ночи в Осиповичах произошёл пожар в жилом доме. Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, в огне погибла женщина,...
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