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На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается

24.02.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 23 февраля около половины двенадцатого ночи в Осиповичах произошёл пожар в жилом доме.  

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, в огне погибла женщина, её личность устанавливается. Спасателями был вынесен на улицу и передан медработникам 63-летний хозяин дома.  

На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Мужчина находился в бессознательном состоянии. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения».  

На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Пламенем повреждено имущество в доме. Причина возгорания выясняется.  

На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

На неделе в Минске случился пожар в квартире по проспекту Любимова. 

Погибла 43-летняя женщина – здесь подробности.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 23 февраля около половины двенадцатого ночи в Осиповичах произошёл пожар в жилом доме.   Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, в огне погибла женщина,...
 
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