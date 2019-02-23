ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»

24.02.2019 16:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»
В заключительный соревновательный день медальная копилка белорусской сборной пополнилась еще одной наградой – Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»

Наша спортсменка успешно отстрелялась на заключительном рубеже, уступив в гонке лишь россиянке Екатерине Юрловой-Перх.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»
Серебряная медаль Кривко стала второй на домашнем чемпионате. В первый соревновательный день биатлонистка выиграла бронзу в индивидуальной гонке.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»

Ирина Кривко, серебряный призер чемпионата Европы по биатлону-2019:
Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов на огневом рубеже. Я почти справилась с этой задачей. Сейчас мы здесь остаемся на сборе, будем продолжать готовится к Чемпионату мира здесь, дома.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»

Программу биатлона в Раубичах сегодня дополнил международный турнир по синхронным прыжкам. Соревнования проводятся впервые в истории мирового спорта. И, как стало известно, золотой прыжок совершил белорусский дуэт – Антон Кушнир и Артём Башлаков.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительный соревновательный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп ожидает прогресса на встрече с Ким Чен Ыном в Ханое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика