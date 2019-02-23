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Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»
Новости Беларуси. В Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша спортсменка успешно отстрелялась на заключительном рубеже, уступив в гонке лишь россиянке Екатерине Юрловой-Перх.
Ирина Кривко, серебряный призер чемпионата Европы по биатлону-2019:
Программу биатлона в Раубичах сегодня дополнил международный турнир по синхронным прыжкам. Соревнования проводятся впервые в истории мирового спорта. И, как стало известно, золотой прыжок совершил белорусский дуэт – Антон Кушнир и Артём Башлаков.
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Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»
Новости Беларуси. В Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительный соревновательный...
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