Ирина Кривко: Не хочу устанавливать себе высокую планку на ЧМ, чтобы не упасть со скалы на асфальт

Серебряный призер чемпионата Европы Ирина Кривко рассказала, в какой форме подходит к мировому первенству в Эстерсунде.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Последствия болезни еще дают о себе знать. У меня есть чистота стрельбы, но не хватает сил на трассе. Переживаю, как выдержать еще девять гонок в сезоне. Обычным людям кажется, что неделя — это достаточное время на восстановление. Но с возвращением хорошей спортивной формы все обстоит сложнее. Сейчас трудно загадывать, какие результаты получится показать в Эстерсунде, — сказала белоруска. — Не хочу устанавливать себе высокую планку на чемпионат мира, чтобы потом не упасть со скалы на асфальт. Надеюсь, все будет не так уж печально.

Кривко отметила, что участие в чемпионате Европы себя оправдало.

— Даже если бы я решила пропустить старты и восстанавливаться, то все равно бы выполняла скоростную работу и раскачивала себя. В таком случае пришлось бы бегать гонки в одиночестве и не получилось бы проверить свои силы. А так я смогла сравнить форму с девочками из сборной России и Швеции, которые тоже выступают на Кубке мира.