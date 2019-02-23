Появилось видео подрыва дома Пабло Эскобара в Колумбии

Здание, известное под названием Монако, уничтожили с помощью контролируемого взрыва. Несколько десятков дет оно простояло в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке города Медельин. Эскобар жил там до 1988 года и уехал после покушения за пять лет до своей смерти.









В этом доме работал музей, где хранили личные вещи и фотографии наркобарона. Им заведовал его старший брат Роберто Эскобар Гавирия. В сентябре 2018 года музей закрыли как "посвященный пропаганде образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу".





Теперь на его месте хотят построить парк и установить мемориальный комплекс в память о жертвах наркомафии.



