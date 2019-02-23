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В Афганистане боевики убили более 3800 мирных жителей в 2018 году - ООН

24.02.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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В Афганистане за прошлый год в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибли 3804 человека, из них 927 - дети. Еще 7189 человек были ранены.



Об этом сообщается в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека.

По сравнению с 2017 годом число жертв среди мирного населения возросло на 11 процентов. В докладе говорится, что 63 процента нападений совершили противники правительства в Кабуле, в 37 процентах случаев это были боевики радикального исламистского движения Талибан, в 20 процентах - Вилаят Хорасан - отделение джихадистской группировки Исламское государство в Афганистане и в Пакистане.


В ООН также отметили участившееся количество терактов, совершенных смертниками.


 
 
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В Афганистане за прошлый год в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибли 3804 человека, из них 927 - дети. Еще 7189 человек были ранены.
 
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