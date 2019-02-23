В Афганистане боевики убили более 3800 мирных жителей в 2018 году - ООН

докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека. Об этом сообщается вМиссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека.





По сравнению с 2017 годом число жертв среди мирного населения возросло на 11 процентов. В докладе говорится, что 63 процента нападений совершили противники правительства в Кабуле, в 37 процентах случаев это были боевики радикального исламистского движения Талибан, в 20 процентах - Вилаят Хорасан - отделение джихадистской группировки Исламское государство в Афганистане и в Пакистане.