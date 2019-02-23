Страна на грани гуманитарной катастрофы, а он танцует: Мадуро станцевал с женой на митинге









РИА Новости , оубликованные в социальных сетях видео демонстрируют, как Мадуро со своей женой Силией Флорес сделал несколько танцевальных па на трибуне перед началом митинга. Как передает, оубликованные в социальных сетях видео демонстрируют, как Мадуро со своей женой Силией Флорес сделал несколько танцевальных па на трибуне перед началом митинга.





Танцевал Мадуро под музыку, звучавшую из динамиков, рядом с ним танцевали два ребенка.









Митинг проходил в столице на фоне сообщений о трагических событиях на границах страны, где оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.