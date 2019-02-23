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Страна на грани гуманитарной катастрофы, а он танцует: Мадуро станцевал с женой на митинге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро станцевал сальсу на митинге своих сторонников в Каракасе.
Как передает
Танцевал Мадуро под музыку, звучавшую из динамиков, рядом с ним танцевали два ребенка.
Митинг проходил в столице на фоне сообщений о трагических событиях на границах страны, где оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро станцевал сальсу на митинге своих сторонников в Каракасе.
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