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Экс-шеф-редактор "Вестей": Когда решались оперативные вопросы по Крыму или Донбассу, звонили из Кремля
Самым нелепым запретом для эфиров российской телепрограммы "Вести" ее экс-шеф-редактор Дмитрий Скоробутов считает новости о юбилее британской королевы Великобритании Елизаветы II в связи с осложнением отношений Москвы и Лондона.
Цензурный запрет в программе "Вести" российского медиахолдинга ВГТРК появился в 2010 году. Об этом
"Гайки стали закручивать в 2010 году – тогда у нас появились "стоп-листы". Обычный лист бумаги – план выпуска "Вестей": российские новости, международные, новости "в развитии", и финальная часть – "стоп-лист": фамилии конкретных людей или какие-то события, которые нельзя давать в эфир. На основе этого и верстался выпуск", – сказал он.
По словам бывшего шеф-редактора, он мог выбирать, что давать в эфир.
"Политическая повестка определялась, конечно, не в редакции, а в Кремле. Всем известный факт: по четвергам главные редакторы информационных программ, руководители телеканалов собираются в Кремле у [первого заместителя главы администрации президента РФ] Алексея Громова, который курирует традиционные СМИ: телевидение, печатную прессу, – и он дает, так скажем, "общий контекст", а в редакциях уже конкретика: что и как", – отметил Скоробутов.
Он объяснил, что по пятницам была редакционная "летучка".
"Когда решались оперативные вопросы, например, по Крыму или Донбассу, звонили из Кремля руководству ВГТРК, а я получал указания от директора "Вестей" или его зама: "Дима, делаем так или не так". Исключение составляло министерство обороны. Может быть, потому, что я работал с [министром обороны РФ] Сергеем Шойгу (он мой земляк, красноярец, мы знакомы лично) и об этом знали: звонили на мой мобильный из пресс-службы минобороны и давали указания. Я должен был успеть во время выпуска "Вестей" выдать в эфир то, что они просили", – подчеркнул Скоробутов.
Самым нелепым он назвал запрет на новости о юбилее королевы Великобритании Елизаветы II.
"Естественно, за этим крылся политический подтекст, осложнение отношений Лондона и Москвы. Видимо, кто-то наверху решил отомстить англичанам – убрать королеву из эфира. Смешно", – отметил экс-шеф-редактор "Вестей".
Информационная программа "Вести" Всероссийской государственной телерадиокомпании выходит в эфир на телеканалах "Россия 1" и "РТР-Планета".
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Экс-шеф-редактор "Вестей": Когда решались оперативные вопросы по Крыму или Донбассу, звонили из Кремля
Самым нелепым запретом для эфиров российской телепрограммы "Вести" ее экс-шеф-редактор Дмитрий Скоробутов считает новости о юбилее британской королевы...
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