







"Радио Свобода" сообщил бывший шеф-редактор программы Дмитрий Скоробутов. Цензурный запрет в программе "Вести" российского медиахолдинга ВГТРК появился в 2010 году. Об этомсообщил бывший шеф-редактор программы





"Гайки стали закручивать в 2010 году – тогда у нас появились "стоп-листы". Обычный лист бумаги – план выпуска "Вестей": российские новости, международные, новости "в развитии", и финальная часть – "стоп-лист": фамилии конкретных людей или какие-то события, которые нельзя давать в эфир. На основе этого и верстался выпуск", – сказал он.





По словам бывшего шеф-редактора, он мог выбирать, что давать в эфир.





"Политическая повестка определялась, конечно, не в редакции, а в Кремле. Всем известный факт: по четвергам главные редакторы информационных программ, руководители телеканалов собираются в Кремле у [первого заместителя главы администрации президента РФ] Алексея Громова, который курирует традиционные СМИ: телевидение, печатную прессу, – и он дает, так скажем, "общий контекст", а в редакциях уже конкретика: что и как", – отметил Скоробутов.





Он объяснил, что по пятницам была редакционная "летучка".









"Когда решались оперативные вопросы, например, по Крыму или Донбассу, звонили из Кремля руководству ВГТРК, а я получал указания от директора "Вестей" или его зама: "Дима, делаем так или не так". Исключение составляло министерство обороны. Может быть, потому, что я работал с [министром обороны РФ] Сергеем Шойгу (он мой земляк, красноярец, мы знакомы лично) и об этом знали: звонили на мой мобильный из пресс-службы минобороны и давали указания. Я должен был успеть во время выпуска "Вестей" выдать в эфир то, что они просили", – подчеркнул Скоробутов.





Самым нелепым он назвал запрет на новости о юбилее королевы Великобритании Елизаветы II.





"Естественно, за этим крылся политический подтекст, осложнение отношений Лондона и Москвы. Видимо, кто-то наверху решил отомстить англичанам – убрать королеву из эфира. Смешно", – отметил экс-шеф-редактор "Вестей".





Информационная программа "Вести" Всероссийской государственной телерадиокомпании выходит в эфир на телеканалах "Россия 1" и "РТР-Планета".