Порошенко о Путине: Он видит только тех политиков, кто приезжает в Москву на полусогнутых ногах

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего визита во Львовскую область, информирует пресс-служба украинского президента.





«Очень рассчитывал в 2014 году Путин на нашу слабость. Но он не знал главного – он не знал украинского народа. Ему нужно полистать страницы о Бандере, об УПА. Там ответы на все наши успехи сейчас. А после изучения пусть убирается вон из Украины», - сказал Порошенко. Также он уверен, что мнение Путина о том, что он знает Украину, ошибочны, так как глава Кремля «видел только политиков, которые традиционно прибывали к нему из Киева на полусогнутых ногах».





«Они кланялись и готовы были заключать выгодные Кремлю соглашения – либо о газе, или о Крыме. Или на коленях просить у Путина, что ему нужно для того, чтобы был мир. ...Он видел и знал только тех, кто боялся в его присутствии заявить: «Украина движется в ЕС и НАТО, и никто нас не остановит», - добавил Порошенко.