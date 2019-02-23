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Порошенко о Путине: Он видит только тех политиков, кто приезжает в Москву на полусогнутых ногах

24.02.2019 17:02 — Разное | Партизан  
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Перед тем, как начать агрессию в Украине, президент РФ Владимир Путин должен был хорошо ознакомиться с историей Украинской повстанческой армии (УПА) и получить больше информации о националисте Степане Бандере.



Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего визита во Львовскую область, информирует пресс-служба украинского президента.

«Очень рассчитывал в 2014 году Путин на нашу слабость. Но он не знал главного – он не знал украинского народа. Ему нужно полистать страницы о Бандере, об УПА. Там ответы на все наши успехи сейчас. А после изучения пусть убирается вон из Украины», - сказал Порошенко. Также он уверен, что мнение Путина о том, что он знает Украину, ошибочны, так как глава Кремля «видел только политиков, которые традиционно прибывали к нему из Киева на полусогнутых ногах». 

«Они кланялись и готовы были заключать выгодные Кремлю соглашения – либо о газе, или о Крыме. Или на коленях просить у Путина, что ему нужно для того, чтобы был мир. ...Он видел и знал только тех, кто боялся в его присутствии заявить: «Украина движется в ЕС и НАТО, и никто нас не остановит», - добавил Порошенко.

 
 
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Перед тем, как начать агрессию в Украине, президент РФ Владимир Путин должен был хорошо ознакомиться с историей Украинской повстанческой армии (УПА) и получить...
 
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