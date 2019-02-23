Будни санаторной школы-интерната: физиопроцедуры, массаж, пятиразовое питание



Староборисовская санаторная школа-интернат предназначена для детей с заболеваниями органов дыхания и рассчитана на 160 человек. Планируется, что после ремонта эта цифра увеличится. Школьники из Минской области направляются сюда по путевкам главного управления по образованию Миноблисполкома на одну учебную четверть.

– Иногда приходится сталкиваться с ошибочным мнением, что к нам на оздоровление приезжают только дети-сироты и дети из неблагополучных семей, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования С.Н. Гаврилович. – На самом деле это не так. Двери школы-интерната открыты для ребят из семей разного социального статуса. Если ребенок склонен к простудным заболеваниям, то любой родитель вправе обратиться в школе по месту жительства к специалисту, который курирует вопросы санаторно-курортного лечения. При отсутствии такого сотрудника следует прийти в управление по образованию райисполкома. Там есть специалист, занимающийся составлением списков учащихся, которым необходимо оздоровление.

С сентября по июнь школа-интернат становится для детей вторым домом. Пять дней в неделю ученики со второго по девятый класс живут здесь и только на выходные, каникулы и праздники (и то по желанию) возвращаются к родителям. Задача коллектива учреждения не только дать знания, но и укрепить здоровье учащихся.

По прибытии школьников осматривает врач-педиатр. Исходя из диагнозов, им назначаются лечебные процедуры. Как правило, 3-4 каждому ребенку. Для оздоровления есть отведенное время: до и после уроков и во время больших перерывов между занятиями. К слову, лечебно-оздоровительный комплекс школы-интерната достойный. Здесь учащиеся проходят тепло- и водолечение, электросветопроцедуры, массаж, ингаляционную и оксигенотерапию. Достаточно разнообразны и особенно любимы детьми водолечебные процедуры: ароматические и вихревые ванны, циркулярный, подводный душ-массаж, душ Шарко и др. Кроме того, учащиеся посещают бассейн и сауну.

Для настроения, успеваемости, здоровья ребят важно все: как и сколько они двигаются, как отдыхают и что едят. Кстати, последнему здесь уделяют особое внимание – в учреждении образования налажено пятиразовое сбалансированное питание, меню обновляется каждые 2 недели. Большинство блюд готовятся на пару. В рационе присутствуют каши, мясные и творожные блюда, супы, салаты из свежих овощей, фрукты. Конечно, не обходится и без сладостей – учащихся балуют козинаками, мармеладом, халвой, зефиром, шоколадом, конфетами. За тем, как питаются школьники, следит медсестра-диетолог Т.В. Добровольская.

– Когда к нам поступают дети, мы их взвешиваем. То же самое делаем и при отъезде. Большинство ребят за период нахождения в школе-интернате прибавляют в весе. Однако есть и те, у кого наблюдается дефицит массы тела. Они дома не питаются пять раз в день, поэтому здесь им сложно привыкнуть к правильному режиму. Таких детей стараемся сажать за стол с теми, кто хорошо ест. Как говорится, пример других заразителен. Но и это срабатывает не всегда. Часто я сама выхожу в зал и слежу за тем, чтобы ребенок хорошо поел, – рассказала Татьяна Васильевна.

…Виолина Иванова, Катя Беляева, Арина Киселева – пятиклассницы. Девчонки познакомились здесь и стали не разлей вода.

– Домой нам не хочется, – в один голос признаются подружки. – Тут у нас появились новые друзья, мы вместе учимся и отдыхаем. После уроков посещаем кружок по шитью. Нам очень нравится ходить в бассейн и сауну. А любимое блюдо в школьной столовой – куриная котлета и макароны.

Красиво, уютно, чисто – обстановка в этом учреждении образования как дома. Спальные комнаты рассчитаны на 3—4 человека, на этажах есть комнаты для самоподготовки. В просторных холлах радуют глаз зоны из поделок, стильно оформленные руками педагогов и учащихся во время кружковой деятельности. Серьезная нагрузка в санаторной школе-интернате ложится на плечи воспитателей, которые сопровождают детей вне учебного процесса.

Чтобы ребята не заскучали и не устали от учебы, взрослые стараются интересно организовать их досуг. КВН, день здоровья «Снежный снайпер», день именинника, конкурс чтецов, викторины, экскурсии – все это дарит яркие впечатления и оставляет приятные воспоминания о времени, проведенном в стенах этого учреждения. Кстати, девочки имеют возможность научиться готовить – для них открыт клуб по интересам «Хозяюшка». А вот мальчишек после ремонта школы вновь начнут учить резьбе по дереву.

Многие, кто побывал в санаторной школе-интернате один раз, возвращаются сюда вновь. Дети здесь учатся самостоятельности и находят новых друзей. Да и для родителей это прекрасный шанс оздоровить сына или дочь. Ведь все блага, которые получают ребята, – физиопроцедуры, массаж, кислородные коктейли, питание – бесплатны.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Анастасии МАТЮШЕНКО