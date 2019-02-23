“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон







В гонках приняли участие представители 6 хозяйств района: Евгений Цейкало (СХФ «Доброселецкий»), Максим Барышников (СПК «Сынковичи»), Александр Ганчар (госпредприятие «Каролино»), Вадим Яскевич (филиал «Князево»), Вадим Харькевич (госпредприятие «Бородичи»), Денис Радион (госпредприятие «Голынка»).

Механизаторы-биатлонисты прошли на жеребьевку, и турнир начался. Проверкой знания ПДД.









Водителям выдали билеты, бланки для ответов. Все, как на настоящем экзамене.

– Ну, хлопцы, вы здесь не в первый раз. Допустите две ошибки – отберу права, – пошутил главный государственный инженер управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Евгений Земба.

Конкурсанты принялись за работу.







Абсолютный рекорд в этом туре показал Александр Ганчар – 10 правильных ответов из 10.

Пока хозяева тракторов пересели за парты, детвора – за руль. Интересно ведь, каково это – быть механизатором.







А вскоре и вживую увидеть смогли все мастерство аграриев – стартовала гонка.

По условиям, участникам предстояло осуществить диагональную парковку, заехать задним ходом “в бокс”, преодолеть эстакаду. Затем – с остановками на стрельбу три круга по территории центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, где и проходили соревнования.

Ревели моторы, сдавали тормоза и нервы. Накал страстей – не хуже, чем на Дакаре!











В среднем каждому из участников потребовалось около минуты на круг. Прирожденным гонщиком показал себя Вадим Харькевич, у него лучший результат – 3 минуты 10 секунд.

По сумме баллов за оба этапа жюри определило победителей соревнований.

Третье место занял Вадим Яскевич (филиал “Князево”), второе – Вадим Харькевич (госпредприятие “Бородичи”), чемпионом стал Александр Ганчар (госпредприятие “Каролино”).









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