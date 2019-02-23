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Как создали праздничное настроение ко Дню защитника Отечества в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

24.02.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Весело, активно, творчески, креативно прошли мероприятия в ГУО «Средняя школа № 7» г. Бреста, посвященные Дню защитника Отечества. Накануне праздника в школе состоялся концерт, на котором чествовали пап, активно участвующих в жизни школы. 22 февраля прошел конкурс «Мистер школы» среди юношей 10-11 классов. Мистером школы стал Бисултанов Адам, победитель областной олимпиады по немецкому языку. В традиционном матче по волейболу среди учащихся и учителей школы в этом году победила команда учителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63790.php

Как создали праздничное настроение ко Дню защитника Отечества в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

23 февраля прошел третий этап конкурса «Семья года» - «Кулинарный поединок». После двух этапов «Семейный фотоальбом» и видеоролик «Моя семья – моя радость» - в 3 этап вышли 12 семей: Шпильчук Полины, Мозолевского Сергея и Александры, Платоненко Марии, Ковгана Романа, Машковских Павла и Надежды, Литвиновича Тимура, Пукит Сергея, Екатерины, Николая, Низовцов Глеба, Ильи, Тихона, Мушинских Дарьи и Анастасии, Чернулича Павла и Тимофея, Абрамовой Яны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63790.php

Как создали праздничное настроение ко Дню защитника Отечества в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Формат конкурса был нестандартный: первый конкурс «Представление команды» показал боевой настрой участников. Второй – викторина «Знатоки кухни» - позволил папам, мамам и детям проявить все свои знания, умения, житейский опыт, чтобы определить различные виды круп, пряностей и затем ответить на каверзные вопросы о кулинарных премудростях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63790.php

Как создали праздничное настроение ко Дню защитника Отечества в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Вызвало восторг и удивление отлично сделанное домашнее задание – приготовленный фирменный десерт «Беларускi ласунак». И конечно, никого не оставила равнодушным практическая часть конкурса - приготовление оригинального семейного блюда. 12 команд в школьной столовой приготовили свои семейные холодные закуски из предложенных продуктов.

В каждом блюде члены жюри увидели «изюминку», креативность и несомненное желание победить. Все команды достойно справились с заданием, создали праздничное настроение и в очередной раз доказали, что девиз: «Мама, папа, я – дружная, надёжная семья» - помогает жить интересно, активно, с любовью к друг другу.

 
Теги: Брест
 
 
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  Весело, активно, творчески, креативно прошли мероприятия в ГУО «Средняя школа № 7» г. Бреста, посвященные Дню защитника Отечества. Накануне праздника в школе...
 
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