Как создали праздничное настроение ко Дню защитника Отечества в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Весело, активно, творчески, креативно прошли мероприятия в ГУО «Средняя школа № 7» г. Бреста, посвященные Дню защитника Отечества. Накануне праздника в школе состоялся концерт, на котором чествовали пап, активно участвующих в жизни школы. 22 февраля прошел конкурс «Мистер школы» среди юношей 10-11 классов. Мистером школы стал Бисултанов Адам, победитель областной олимпиады по немецкому языку. В традиционном матче по волейболу среди учащихся и учителей школы в этом году победила команда учителей.



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23 февраля прошел третий этап конкурса «Семья года» - «Кулинарный поединок». После двух этапов «Семейный фотоальбом» и видеоролик «Моя семья – моя радость» - в 3 этап вышли 12 семей: Шпильчук Полины, Мозолевского Сергея и Александры, Платоненко Марии, Ковгана Романа, Машковских Павла и Надежды, Литвиновича Тимура, Пукит Сергея, Екатерины, Николая, Низовцов Глеба, Ильи, Тихона, Мушинских Дарьи и Анастасии, Чернулича Павла и Тимофея, Абрамовой Яны.



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Формат конкурса был нестандартный: первый конкурс «Представление команды» показал боевой настрой участников. Второй – викторина «Знатоки кухни» - позволил папам, мамам и детям проявить все свои знания, умения, житейский опыт, чтобы определить различные виды круп, пряностей и затем ответить на каверзные вопросы о кулинарных премудростях.



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Вызвало восторг и удивление отлично сделанное домашнее задание – приготовленный фирменный десерт «Беларускi ласунак». И конечно, никого не оставила равнодушным практическая часть конкурса - приготовление оригинального семейного блюда. 12 команд в школьной столовой приготовили свои семейные холодные закуски из предложенных продуктов.

В каждом блюде члены жюри увидели «изюминку», креативность и несомненное желание победить. Все команды достойно справились с заданием, создали праздничное настроение и в очередной раз доказали, что девиз: «Мама, папа, я – дружная, надёжная семья» - помогает жить интересно, активно, с любовью к друг другу.