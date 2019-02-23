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Союзные парламентарии изучат опыт Барановичей по развитию связей с регионами РФ

24.02.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России 25-26 февраля посетят Барановичи, во время визита они изучат опыт города по развитию сотрудничества с российскими регионами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63789.php

Союзные парламентарии изучат опыт Барановичей по развитию связей с регионами РФ

"Состоится встреча союзных парламентариев с председателем Барановичского городского исполнительного комитета и руководителями предприятий города, - отметили в пресс-службе. - Депутаты ознакомятся с работой ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "БПХО" и Барановичского станкостроительного завода".

В здании Барановичского городского исполнительного комитета 26 февраля пройдет заседание Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам. "Участники ознакомятся с опытом и обсудят перспективы развития сотрудничества города Барановичи с регионами России", - проинформировали в пресс-службе.

Депутатам будет также представлена информация о предварительных итогах исполнения бюджета Союзного государства в 2018 году и об отчетах по завершенным союзным программам, о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2019 году и о разработке новых программ, проектов и мероприятий. "Парламентарии обсудят целесообразность разработки модельных законов для Беларуси и России, регулирующих деятельность по формированию и исполнению союзного бюджета, а также работу по подготовке предложений по совершенствованию бюджетного процесса в Союзном государстве в рамках выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы", - добавили в пресс-службе.

Помимо союзных парламентариев в заседании примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, контрольных органов Беларуси и России, Министерства промышленности и торговли России, Министерства промышленности Беларуси, Барановичского горисполкома и руководители предприятий.

 
 
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  Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России 25-26 февраля посетят Барановичи, во время визита они изучат опыт города по развитию сотрудничества с...
 
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