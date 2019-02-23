На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

Необычное действо могли наблюдать случайные прохожие прямо в центре города Бреста сегодня, 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова.



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Подошли несколько человек и положили венки. Как стало известно, это была акция в память погибших. Останки более чем 600 человек были подняты для перезахоронения на месте, которое находится буквально за забором.



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Венков довольно много - они расположены у деревьев.



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Позже информация будет уточнена и обновлена.



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Это при том, что несколько ранее рядом со стройкой появился плакат, призывающий её остановить ради памяти погибших на этом месте людей.



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Между тем, строительство пока продолжается. Вот как застройщик и инвестор объяснили ситуацию .



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Позже стало известно, что акция придумана и реализована Виталием Казаком. Всего было 11 венков от разных микрорайонов города.



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на фото - В.Казак (Радио Свобода)

Он пояснил свои действия так: "Это было сделано специально, чтобы привлечь внимание к проблеме. А так же чтобы сподвигнуть брестчан к позитивной активности.".



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Виталий Казак пообщался с прохожими и рассказал им суть и идею акции (фото - Радио Свобода).