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На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

24.02.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Необычное действо могли наблюдать случайные прохожие прямо в центре города Бреста сегодня, 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63788.php

На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

Подошли несколько человек и положили венки. Как стало известно, это была акция в память погибших. Останки более чем 600 человек были подняты для перезахоронения на месте, которое находится буквально за забором.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63788.php

На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

Венков довольно много - они расположены у деревьев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63788.php

На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

Позже информация будет уточнена и обновлена.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63788.php

На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

Это при том, что несколько ранее рядом со стройкой появился плакат, призывающий её остановить ради памяти погибших на этом месте людей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63788.php

На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

Между тем, строительство пока продолжается. Вот как застройщик и инвестор объяснили ситуацию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63788.php

На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

Позже стало известно, что акция придумана и реализована Виталием Казаком. Всего было 11 венков от разных микрорайонов города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63788.php

На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

на фото - В.Казак (Радио Свобода)

Он пояснил свои действия так: "Это было сделано специально, чтобы привлечь внимание к проблеме. А так же чтобы сподвигнуть брестчан к позитивной активности.".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63788.php

На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?

Виталий Казак пообщался с прохожими и рассказал им суть и идею акции (фото - Радио Свобода).

 
Теги: Брест
 
 
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  Необычное действо могли наблюдать случайные прохожие прямо в центре города Бреста сегодня, 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова. Подошли несколько человек...
 
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