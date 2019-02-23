|
На проспекте Машерова в Бресте стоят венки. Что это было?
24.02.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Необычное действо могли наблюдать случайные прохожие прямо в центре города Бреста сегодня, 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова.
Подошли несколько человек и положили венки. Как стало известно, это была акция в память погибших.
Венков довольно много - они расположены у деревьев.
Позже информация будет уточнена и обновлена.
Это при том, что несколько ранее рядом со стройкой
Между тем, строительство пока продолжается. Вот
Позже стало известно, что акция придумана и реализована Виталием Казаком. Всего было 11 венков от разных микрорайонов города.
на фото - В.Казак (Радио Свобода)
Он пояснил свои действия так: "Это было сделано специально, чтобы привлечь внимание к проблеме. А так же чтобы сподвигнуть брестчан к позитивной активности.".
Виталий Казак пообщался с прохожими и рассказал им суть и идею акции (фото - Радио Свобода).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычное действо могли наблюдать случайные прохожие прямо в центре города Бреста сегодня, 24 февраля 2019 года на проспекте Машерова. Подошли несколько человек...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)