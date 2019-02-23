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На MWC 2019 представили флагман Nokia 9 PureView с пятью камерами

24.02.2019 18:52 — Разное | Tut.by  
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На выставке MWC 2019 компания HMD Global официально анонсировала флагманский смартфон Nokia 9 PureView, главной «фишкой» которого является основная камера сразу с пятью модулями.


Фото: PhoneArena

Гаджет выполнен из стекла Gorilla Glass 5 и металла, есть защита от воды и пыли по стандарту IP67. Диагональ экрана составляет 5,99 дюймов. Разрешение панели — QHD+, есть поддержка HDR10, матрица — POLED. В дисплей также встроен сканер отпечатков пальцев.

Основной для аппарата выступает процессор Snapdragon 845, в паре с которым работает 6/128 ГБ памяти. Внутреннее хранилище расширяется через карты microSD до 512 ГБ. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки — 4150 мАч. Операционная система — Android 9 (Android One).


Фото: PhoneArena

Основная камера ZEISS на задней стороне устройства состоит их пяти отдельных модулей. Два из них — цветные, другие три — монохромные.

Интересно, что разрешение всех модулей составляет 12 Мп, а диафрагма — f/1.8. Важно, что телефото-камеры или супер широкоугольного фотодатчика в смартфоне нет. Все эффекты достигаются программным способом «склеивания» кадров, сделанных с разными настройками одновременно на все фотомодули. Такой подход образно можно назвать «HDR на стероидах».


Фото: PhoneArena

Снимая только на один фотомодуль, фотографии не должны занимать очень много места в памяти. Но при съемке сразу на пять камер размер такого снимка может составлять от 25 до 40 МБ.

Есть и специальный «режим глубины», при активации которого точку размытия на кадрах получится менять в очень широком диапазоне. Создатели смартфона заявляют, что «камеры автоматически регулируют экспозицию и в совокупности пропускают до десяти раз больше света». Разрешение фронтальной камеры — 20 Мп.


Фото: PhoneArena

Точной даты поступления смартфона в продажу пока не называется, но купить аппарат можно будет за 699 долларов.

 
 
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Гаджет будет продаваться за 699 долларов.
 
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