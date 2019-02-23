«Это должно стать очищением». Папа римский пообещал бороться с педофилией в церкви

На закрытой конференции Папа римский Франциск сравнил педофилию с обрядами жертвоприношения людей, пишет BBC. А священников – растлителей малолетних назвал «орудиями Сатаны». Он призвал поднять проблему надругательства над несовершеннолетними в церкви на всеобщее обсуждение, пообещав приложить все силы, чтобы бороться с ней.



Конференция была посвящена как раз проблеме педофилии в Католической церкви. Понтифик заявил, что обязательно примет меры ради борьбы с этим явлением. А любой подобный выявившийся случай, кто бы в нем ни участвовал, будет рассматриваться с особой жесткостью и серьезностью.



«Мне приходят на ум жестокие религиозные обряды, некогда широко распространены в некоторых культурах – языческие ритуалы человеческих жертвоприношений, часто детей», – сказал Папа римский, размышляя о насилии над малолетними. Однако также подчеркнул, что педофилия имеет место быть не только в Католической церкви. С его слов, она широко распространена во всех обществах и культурах.



Общественности его речь по душе не пришлась. Многие посчитали, что понтифик говорил слишком пространными фразами, в то время как жертвы сексуального насилия ожидают принятия конкретных мер по преодолению проблемы.



Тем не менее, речь Папы римского на этом не закончилась. Он констатировал, что жертвам педофилии будет уделено большее внимание, ни один случай растления больше не утаится – всех виновных привлекут к ответственности. По его мнению, нет оправдания тем, кто злоупотребляет своим положением в отношении детей. «Необходимо превратить это зло в возможность для очищения. Лучший результат в решении проблемы, который мы можем предложить жертвам, – это обсуждение, способность учиться и слушать, помогать и защищать», – подытожил он.



Отметим, что не все удовлетворены деятельности священнослужителя. Некоторые полагают, что он делает недостаточно, чтобы наказать виновных в этом епископов – ведь около тысячи людей стали жертвами педофилов «в сане». Те, кто подвергся насилию, призывают принять новые четкие правила, которые защищали бы несовершеннолетних.

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