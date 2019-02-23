МИД Швеции вызвал российского после в связи маневрами СУ-27





В МИД Швеции решили вызвать на беседу посла России, чтобы обсудить с ним инцидент с участием двух военных самолетов над Балтийским морем.

Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели. В Стокгольме заявили, что очень серьезно относятся к сближению двух военных самолетов над Балтийским морем, сообщает издание Aftonbladet. «Пилот российского самолета действовал непрофессионально», - заявила пресс-секретарь МИД Швеции Диана Кудхайб.

При этом она подчеркнула, что действия шведского пилота были полностью оправданны, поскольку он совершал полет над нейтральными водами.

В начале этой недели о неприемлемом поведении российского летчика заявило Министерство обороны Швеции. Там сообщили, что Су-27 пролетел на расстоянии около 20 м от самолета ВВС Швеции.

В Минобороны России с позицией шведских военных не согласились. Там подчеркнули, что «экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции».

После того как шведский самолет улетел от российской границы, российский истребитель вернулся в аэропорт базирования, добавили в ведомстве, пишет РБК .