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От 35 долларов: представлены четыре новых смартфона Nokia

24.02.2019 19:27 — Разное | Tut.by  
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На выставке MWC-2019 компания HMD Global анонсировала новый мобильный телефон Nokia 210, смартфон начального уровня под названием Nokia 1 Plus, а также устройства среднего ценового сегмента — Nokia 3.2 и Nokia 4.2. Об этом пишет GSMArena.

Nokia 210 можно будет купить в черном, черном и красном цветах за 35 долларов начиная со следующей недели.


По заверению компании, на одном заряде Nokia 210 сможет протянуть до месяца без подключения к розетке. Через телефон даже можно выйти в Сеть, используя браузер Opera mini. Устройство оснащается простенькой основной камерой со вспышкой, а также предустановленной игрой «змейка». Диагональ экрана — 2,4 дюйма.

Nokia 1 Plus — смартфон самого начального уровня, работающий на Android 9 Pie (Go Edition). Процессором выступает MediaTek MT6739WW, оперативной памяти — 1 ГБ, постоянной — 8 ГБ. Диагональ экрана — 5,45 дюйма, разрешение — 480 на 960 пикселей. Основная камера — 8 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Аппарат будет продаваться в черном, синем и красном цвете за 89 долларов.


Nokia 3.2 выполнен из пластика. Размер диагонали экрана — 6,26 дюйма, разрешение — 1520 на 720 пикселей. Процессором выступает Snapdragon 429. Оперативной памяти — 2 ГБ или 3 ГБ, постоянной — 16 ГБ или 32 ГБ. Есть возможность расширения хранилища через microSD. Важно, что сканер отпечатков пальцев встроен только в версию в 3/32 ГБ памяти.


Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Операционная система — Android Pie (смартфон входит в программу Android One). Продажи аппарата начнутся в апреле за 139 долларов (16 ГБ) и 169 долларов (32 ГБ). Старт продаж намечен на март.

Nokia 4.2 — чуть более продвинутая модель с дисплеем на 5,71 дюйма и разрешением 720p. Процессор тут — Snapdragon 439. Оперативной памяти может быть 2 или 3 ГБ, постоянной — 16 ГБ или 32 ГБ (расширяется через microSD).


Основная камера — двойная, 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера — 8 Мп. Устройство начнет продаваться в апреле за 169 и 199 долларов соответственно за версии с 16 ГБ и 32 ГБ памяти.

 
 
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