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Экс-игрок "Барселоны" проходит просмотр в мозырской "Славии"

24.02.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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На просмотре в мозырской "Славии" находятся россиянин Амир Натхо и украинец Редван Мемешев.



Об этом сообщает vk.com/belarus.football. Полузащитник Натхо — выпускник академии им. Коноплева. Выступал за "Дружбу" из Майкопа. В июле 2014 года перешел в структуру "Барселоны", где выступал за юношескую команду клуба. Затем — за молодежные составы ЦСКА, "Краснодара" и "Локомотива". Последним клубом Натхо был румынский "Вииторул", за который полузащитник провел 1 матч. 

Хавбек Мемешев выступал за "Крымтеплицу", "Волынь", "Карпаты". Последним клубом Мемешева был "Днепр-1", где он провел 11 матчей и забил 1 гол.


 
 
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На просмотре в мозырской "Славии" находятся россиянин Амир Натхо и украинец Редван Мемешев.
 
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