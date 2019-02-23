Об этом сообщает. Полузащитник Натхо — выпускник академии им. Коноплева. Выступал за "Дружбу" из Майкопа. В июле 2014 года перешел в структуру "Барселоны", где выступал за юношескую команду клуба. Затем — за молодежные составы ЦСКА, "Краснодара" и "Локомотива". Последним клубом Натхо был румынский "Вииторул", за который полузащитник провел 1 матч.