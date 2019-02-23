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Экс-игрок "Барселоны" проходит просмотр в мозырской "Славии"
На просмотре в мозырской "Славии" находятся россиянин Амир Натхо и украинец Редван Мемешев.
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Хавбек Мемешев выступал за "Крымтеплицу", "Волынь", "Карпаты". Последним клубом Мемешева был "Днепр-1", где он провел 11 матчей и забил 1 гол.
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На просмотре в мозырской "Славии" находятся россиянин Амир Натхо и украинец Редван Мемешев.
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