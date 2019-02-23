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Пресечен захват самолета Дакка-Дубай

24.02.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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Неизвестные захватили пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.



Как сообщил в воскресенье информационный портал Bdnews24, захват произошел в аэропорту бангладешского города Читтагонг во время пересадки.

Инцидент произошел после того, как все пассажиры покинули самолет. 

Дополнительные детали пока не раскрываются. 

Захваченное воздушное судно выполняло рейс из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге.

Cамолет рейса Дакка-Дубаи, предположительно, был угнан неизвестными во время пересадки в аэропорту Читтагонг. 

«Пилот совершил аварийную посадку. Все пассажиры эвакуированы. Подозреваемый задержан и помещен под стражу» , - сообщили изданию в Управлении гражданской авиации Бангладеш.

По свидетельствам двух пассажиров, на борту самолета произошла стрельба.

 
 
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Неизвестные захватили пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
 
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