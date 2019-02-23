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Пресечен захват самолета Дакка-Дубай
Неизвестные захватили пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
Как сообщил в воскресенье информационный портал Bdnews24, захват произошел в аэропорту бангладешского города Читтагонг во время пересадки.
Инцидент произошел после того, как все пассажиры покинули самолет.
Дополнительные детали пока не раскрываются.
Захваченное воздушное судно выполняло рейс из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге.
Cамолет рейса Дакка-Дубаи, предположительно, был угнан неизвестными во время пересадки в аэропорту Читтагонг.
«Пилот совершил аварийную посадку. Все пассажиры эвакуированы. Подозреваемый задержан и помещен под стражу» , - сообщили изданию в Управлении гражданской авиации Бангладеш.
По свидетельствам двух пассажиров, на борту самолета произошла стрельба.
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Неизвестные захватили пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
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