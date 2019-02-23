Пресечен захват самолета Дакка-Дубай









Как сообщил в воскресенье информационный портал Bdnews24, захват произошел в аэропорту бангладешского города Читтагонг во время пересадки.





Инцидент произошел после того, как все пассажиры покинули самолет.





Дополнительные детали пока не раскрываются.





Захваченное воздушное судно выполняло рейс из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге.





Cамолет рейса Дакка-Дубаи, предположительно, был угнан неизвестными во время пересадки в аэропорту Читтагонг.





«Пилот совершил аварийную посадку. Все пассажиры эвакуированы. Подозреваемый задержан и помещен под стражу» , - сообщили изданию в Управлении гражданской авиации Бангладеш.





По свидетельствам двух пассажиров, на борту самолета произошла стрельба.