"Что это за больной тиран, который мешает доставить продукты голодным людям?" США примут меры по ситуации в Венесуэле









Twitter государственный секретарь США Майк Помпео. США предпримут меры в отношении тех, кто выступает против восстановления демократии в Венесуэле, заявил 23 февраля вгосударственный секретарь США Майк Помпео.





"США предпримут меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле. Сейчас настало время действовать в поддержку потребностей отчаявшегося венесуэльского народа. Мы солидарны с теми, кто продолжает борьбу за свободу", – написал Помпео.





Он также подчеркнул, что США осуждают нападения на мирных жителей в Венесуэле, совершенные "головорезами" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого парламент страны и ряд государств мира считают нелегитимным.

"Эти нападения привели к гибели людей и ранениям. Мы глубоко сочувствуем семьям тех, кто погиб в результате этих преступных деяний. Мы присоединяемся к их требованию добиться справедливости", – заявил Помпео.

Он добавил, что США осуждают отказ Мадуро принять гуманитарную помощь для Венесуэлы.

"Что это за больной тиран, который мешает доставить продукты голодным людям? Зрелище горящих грузовиков с грузом помощи вызывает тошноту", – написал госсекретарь США.







