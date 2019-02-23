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"Что это за больной тиран, который мешает доставить продукты голодным людям?" США примут меры по ситуации в Венесуэле

24.02.2019 18:07 — Разное | Партизан  
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По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, США осуждают нападения на мирных жителей в Венесуэле, совершенные "головорезами" президента Николаса Мадуро, которого парламент страны и ряд государств мира считают нелегитимным.



США предпримут меры в отношении тех, кто выступает против восстановления демократии в Венесуэле, заявил 23 февраля в Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

"США предпримут меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле. Сейчас настало время действовать в поддержку потребностей отчаявшегося венесуэльского народа. Мы солидарны с теми, кто продолжает борьбу за свободу", – написал Помпео. 

Он также подчеркнул, что США осуждают нападения на мирных жителей в Венесуэле, совершенные "головорезами" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого парламент страны и ряд государств мира считают нелегитимным.

"Эти нападения привели к гибели людей и ранениям. Мы глубоко сочувствуем семьям тех, кто погиб в результате этих преступных деяний. Мы присоединяемся к их требованию добиться справедливости", – заявил Помпео.

Он добавил, что США осуждают отказ Мадуро принять гуманитарную помощь для Венесуэлы.

"Что это за больной тиран, который мешает доставить продукты голодным людям? Зрелище горящих грузовиков с грузом помощи вызывает тошноту", – написал госсекретарь США. 


5 февраля военнослужащие венесуэльской армии, подконтрольные Мадуро, заблокировали мост на границе с Колумбией, по которому в страну должны были доставить гуманитарную помощь. 

Гумпомощь из США, помимо Колумбии, доставили в Бразилию и на Кюрасао. Мадуро принял решение перекрыть границы. Он заявил, что военные не пустят в страну гуманитарный груз из-за опасений, что под этим предлогом в страну могут войти американские войска.

Лидер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого ряд стран мира признали президентом страны, заявил, что гуманитарная помощь поступит в Венесуэлу 23 февраля. Он сформировал колонну из автобусов, которая направилась из Каракаса к колумбийской границе. 

23 февраля Мадуро заявил, что его правительство разорвало дипломатические отношения с Колумбией из-за того, что территория этой страны якобы используется для нападений на Венесуэлу.

23 февраля венесуэльские силовики подожгли грузовики с гуманитарной помощью из США, которые прибыли в страну из Колумбии, сообщила телекомпания NTN24. По данным телекомпании, погибли четыре человека. Гуайдо назвал действия властей Венесуэлы преступлением против человечества.

 
 
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По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, США осуждают нападения на мирных жителей в Венесуэле, совершенные "головорезами" президента...
 
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