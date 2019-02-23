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В НАТО обвинили РФ в уничтожении мирового порядка

24.02.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард заявил, что аннексия Крыма изменила североатлантическую среду безопасности.



Об этом Эверард заявил в своем выступлении в Европейском парламенте на заседании подкомитета безопасности и обороны, передает Польское радио.

Темой заседания были угрозы европейской безопасности. Вице-председатель вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что после распада Советского Союза многие государства признали мир чем-то данным раз и навсегда.

"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы", - заявил Эверард.

Генерал отметил, что Североатлантический альянс имеет одного государственного соперника - Россию.


"Сегодня мы вынуждены помериться с более опасной Россией, которая хочет отстроить свою позицию, уничтожая международный порядок", - добавил Эверард.

По его мнению, намерением Москвы является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО беспрецедентно концентрирует войска на границах России.  Генсек НАТО также объяснил расширение Альянса на Восток. Боевые силы Североатлантического Альянса впервые в истории находятся в этой части Европы.

 
 
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Заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард заявил, что аннексия Крыма изменила североатлантическую среду безопасности.
 
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