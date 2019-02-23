Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России





Татьяна Бакальчук. Фото: Семен Кац/Forbes





Состояние владелицы крупнейшего в российском сегменте онлайн-магазина превысило один миллиард долларов. Стоимость компании оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, 43-летняя Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России. До этого, в течение последних пяти лет, единственной женщиной-миллиардером была глава Inteco Management Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.





Год назад Татьяна Бакальчук впервые попала в список богатейших россиян с состоянием 600 млн долларов. Сейчас онлайн-ритейлер Wildberries является самой быстрорастущей компанией в рунете: каждый день сайт посещают около 3 млн пользователей. Ежемесячно в онлайн-магазин заходит до 60 млн посетителей. В 2018 году выручка компании увеличилась примерно на 70 %.









Бывшая преподавательница английского языка Татьяна Бакальчук основала бизнес вместе с мужем 15 лет назад. Домен wildberries.ru зарегистрировали 30 марта 2004 года. Сначала супруги занимались продажей одежды из немецких каталогов Otto Group. Сегодня в интернет-магазине представлена широкая линейка товаров — от косметики и книг до различных гаджетов. На белорусский рынок интернет-торговли компания Wildberries пришла в 2012 году.