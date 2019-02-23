ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молдова обвинила РФ во вмешательстве в выборы

24.02.2019 17:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране.

Фото: AllMoldova
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду

Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию.

"Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", - сказал Канду журналистам на участке голосования.


Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 февраля, в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.  Избирательные участки открыты для голосования с 7.00 до 21.00.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Дубровенскім раёне ў ДТЗ пацярпелі кіроўца і пасажыр легкавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика