Молдова обвинила РФ во вмешательстве в выборы

Фото: AllMoldova Спикер парламента Молдовы Андриан Канду





ТАСС . Об этом сообщает





Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию.





"Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", - сказал Канду журналистам на участке голосования.









Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 февраля, в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61. Избирательные участки открыты для голосования с 7.00 до 21.00.