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Мужская сборная Беларуси победила Швецию, но не пробилась в основную часть отбора на Евробаскет-2021

24.02.2019 19:39 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси 24 февраля провела свой последний матч в первом раунде квалификации на чемпионат Европы — 2021. Подопечные Александра Крутикова в Минске на площадке «Falcon Club Арены» одолели Швецию.


Фото: ФИБА

Беларусь — Швеция — 73:60 (23:17, 13:13, 23:17, 14:13)

Из-за повреждения участие в матче не смог принять один из лидеров команды Виталий Лютыч.

Несмотря на победу над шведами, сборная Беларуси не пробилась напрямую в основную часть отбора на Евробаскет-2021, заняв лишь третье место в своей группе «А». При равенстве очков со шведами и датчанами белорусы по дополнительным показателям пропустили соперников вперед.

Рад, что нам удалось взять реванш и сохранить шансы на борьбу за первое место в группе. Каждый из игроков проявил характер и внес свой вклад в победу. Теперь будем настраиваться на матч со шведами, который станет основополагающим в борьбе за прямое попадание в следующий круг отбора чемпионата Европы, — сказал Артем Параховский.

Итоговое положение команд в группе «А»:

1. Швеция — 6 очков (2 победы, 2 поражения; разница очков «+16»)

2. Дания — 6 очков (2 победы, 2 поражения; разница очков «-2»);

3. Беларусь — 6 очков (2 победы, 2 поражения; разница очков «-14»).

13 сентября белорусы стартовали во 2-м раунде пре-квалификации Евробаскета-2021, уступив дома соперникам из Дании (94:98), 29 ноября проиграли в гостях в Уппсале команде Швеции — 59:87, а 2 декабря на выезде были сильнее датчан — 84:79.

В итоге все команды набрали по 6 очков, но у белорусов оказалась самая худшая разница заброшенных и пропущенных очков.

Во 2-м раунде пре-квалификации принимают участие 12 команд (4 пула по 3 дружины). По итогам этого этапа в основную часть отбора Евробаскета-2021 пройдут 4 сборные, занявшие первые места в своих группах. Остальные дружины поборются за это право в 3-м раунде. Соперниками сборной Беларуси на этой стадии отбора будут команды Албании (3 августа 2019 года в гостях и 14 августа дома) и снова — Дании (7 августа дома и 17 августа в гостях).

 
Теги: Минск
 
 
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Мужская сборная Беларуси 24 февраля провела свой последний матч в первом раунде квалификации на чемпионат Европы - 2021. Подопечные Александра Крутикова в Минске на...
 
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