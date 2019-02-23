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Режиссер Георгий Данелия госпитализирован и введен в состояние искусственной комы

24.02.2019 18:51 — Разное | Интерфакс  
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Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации с воспалением легких, врачи ввели его в искусственную кому, сообщила жена режиссёра.

"Георгий Николаевич находится в реанимации, с воспалением легких, ему стабилизировали дыхание. Врачи ввели Георгия Николаевича в искусственную медицинскую кому", - сообщила "Интерфаксу" супруга режиссёра в воскресенье.

Режиссёр, сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссёрские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на "Мосфильме".

Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.

Г.Данелия награждён Орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, "Знаком почета", был отмечен наградами, упоминаниями кинофестивалей в Каннах, Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, сочинском "Кинотавре" и других. Является лауреатом премий "Золотой Орел", "Ника".

 
 
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Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации с воспалением легких, врачи ввели его в искусственную кому, сообщила жена режиссёра. "Георгий Николаевич находится...
 
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